Правнучку летчика Чкалова привлекли к административной ответственности

Суд в Москве привлек к административной ответственности Дарью Богданову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова, за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Богданова Дарья Алексеевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»)», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

В ноябре в отношении Богдановой завели уголовное дело после ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иноагентом). В материалах дела сообщается, что Богданова публично оправдывала терроризм в интернете.