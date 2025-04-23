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Эксперты назвали главные риски для промышленных предприятий

Исследование: среди рисков для промпредприятий — недостаточные меры киберзащиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Среди главных рисков для промышленных предприятий — недостаточные меры защиты, нехватка ресурсов на обеспечение промышленной кибербезопасности, а также сложности, связанные с регуляторными требованиями и интеграцией ИТ- и OT-систем. Об этом говорится в результатах исследования «Лаборатории Касперского» и международной исследовательской организации VDC Research, с которыми ознакомились «Известия» 23 апреля.

Эксперты отметили, что 31,1% промышленных предприятий в мире в значительной мере не используют автоматизацию технологических процессов либо только начинают внедрять ее для выполнения точечных задач. Применяют цифровые решения, но пока еще не достигли высокого уровня автоматизации около четверти (22,7%) организаций. При этом 63,6% промпредприятий планируют достичь стадии «полной цифровизации» в ближайшие два года, а для этого — проактивно и постоянно расширять применение соответствующих технологий.

В результатах исследования отмечается, что киберриски, связанные с подключением ОТ-систем, могут нивелировать преимущества цифровой трансформации. Более трети (39,3%) опрошенных назвали это среди потенциальных негативных факторов, влияющих на процесс внедрения технологий в промышленности.

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Среди наиболее распространенных сложностей — недостаточные меры защиты в рамках существующей инфраструктуры, а также нехватка бюджета или персонала для обеспечения промышленной кибербезопасности (по 46,6%). Примерно столько же респондентов отметили сложности, связанные с соблюдением нормативных требований (42,7%) и интеграцией корпоративных и технологических сетей (41,7%).

«По мере того как растет масштаб использования цифровых технологий и доверие к ним, увеличиваются и риски в части информационной безопасности. Поэтому промышленным предприятиям важно использовать надежные защитные решения. При внедрении новых систем, оборудования и подходов к работе, а также повышении общей эффективности такие инструменты будут снижать потенциальные киберриски, которые могут привести к серьезным сбоям в работе и финансовым потерям», — отметил руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Стрелков.

10 марта сообщалось, что в 2024 году количество атак на компании в России выросло более чем на 20%. Это следует из данных аналитиков «Бастион». Злоумышленники всё чаще действуют ради финансовой выгоды. В числе основных рисков — атаки с применением программ-шифровальщиков (ransomware), фишинговые рассылки и DDoS-кампании.

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