Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на частный дом в Белгородской области

Мирный житель пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона на частный дом в Белгородской области. Об этом 23 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в Шебекинскую районную больницу. В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что при атаке ВСУ беспилотником по территории Белгородской области пострадал один человек. Гладков уточнил, что пострадавшая женщина с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.