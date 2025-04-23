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В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома

ТАСС: в Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома
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Фото: РИА Новости/Жоомарт Ураимов
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В Киргизии работавшая в Русском доме в городе Ош Наталья Секерина арестована по подозрению в якобы вербовке наемников. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности. — Ред.) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить», — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

Женщину арестовали на время проведения следствия до 17 июня 2025 года.

В пресс-службе Российского центра науки и культуры сообщили «РИА Новости», что подозреваемая является гражданкой Киргизии.

«Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника. Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а ее безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса», — отметили в пресс-службе.

При этом агентство отметило, что Русский дом не располагает информацией о сути обвинения, предъявленного Секериной. Ведомство добавило, что Русский дом в республике ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением двух стран.

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17 апреля сообщалось о признании экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева заочно. По информации суда Первомайского района, приговор уже вынесли.

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