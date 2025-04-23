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Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку королевства к участию в ПМЭФ-2025, где Бахрейн выступит в статусе страны-гостя.

Посол Ахмед Аль-Саати сообщил, что работа координируется при личном участии его величества короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы.

С российской стороны было отмечено, что участие Бахрейна в форуме открывает дополнительные возможности для углубления двустороннего взаимодействия, расширения инвестиционного сотрудничества и продвижения ключевых отраслевых инициатив.

«Форум остается ведущей международной площадкой, способствующей формированию устойчивых экономических связей. Участие Бахрейна в ПМЭФ в особом статусе страны-гостя — это шаг, который отражает высокий уровень двустороннего диалога. Мы благодарны его величеству за внимание к форуму и рассчитываем на продуктивное сотрудничество в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Антон Кобяков.

Стороны обсудили ключевые направления участия Бахрейна в форуме, включая проведение бизнес-диалога «Россия — Бахрейн», заседание Российско-бахрейнского делового совета и министерскую встречу.

«Для нас большая честь быть страной-гостем ПМЭФ в год 35-летия установления дипломатических отношений между Бахрейном и Россией. Участие в форуме рассматривается его величеством как стратегическая международная задача. Мы с глубочайшим уважением относимся к культуре и традициям России, к ее народу и роли в мире. Мы намерены сделать вклад в развитие диалога, основанного на взаимном доверии и уважении. И, безусловно, мы поддерживаем Россию в ее праве отстаивать национальные интересы», — отметил посол.

Планируются участие бахрейнских компаний в Дне международной кооперации, а также проведение национального приема и культурной программы, включающей выступление музыкального коллектива, гастрономическую презентацию и поэтический вечер.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в выстраивании прочного и долгосрочного стратегического партнерства. Участие Бахрейна в ПМЭФ-2025 станет важным этапом в развитии российско-бахрейнских отношений и дополнительным импульсом к формированию устойчивой архитектуры сотрудничества.

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