Эксперты спрогнозировали рост производства индейки в 1,5 раза к 2030 году

Россия способна увеличить производство мяса индейки в 1,5 раза, до 650 тыс. т, к 2030 году. Это позволит увеличить внутреннее потребление до 4 кг на человека (+41%), экспорт — до 50 тыс. т (+81%) и укрепить позицию лидера Европы в выращивании этой птицы. Об этом рассказали «Известиям» 23 апреля в Россельхозбанке (РСХБ).

В центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ подсчитали, что к 2030 году с учетом реализации инвестиционных проектов ведущими игроками рынка Россия выйдет на производство 650 тыс. т, сможет полностью отказаться от импорта и повысить потребление до 4 кг на человека в год. Экспорт вырастет, по мнению аналитиков банка, до 50 тыс. т. Еще через пять лет потребление может достичь 5 кг на человека, прогнозируют в ЦОЭ.

«Благодаря совместным усилиям бизнеса и государства в кратчайший срок сформировалась целая отрасль с мощными игроками мирового уровня. По производству наша страна еще в 2022 году вышла на первое место в Европе и на второе в мире», — сообщил председатель правления РСХБ Борис Листов.

Наибольшую долю в структуре российского экспорта занимают Китай (60%), Конго, Бенин — всего 37 стран. В 2024 году российская индюшатина появилась на прилавках крупных ближневосточных сетей и на электронных площадках.

Ранее, 12 марта, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что на финансирование агропрома и развитие сельских территорий правительством предусмотрено в 2025 году более 530 млрд рублей. Он добавил, что с текущего года Минсельхоз России приступил к реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».