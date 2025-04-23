Новый сезон проекта «Парк Победы. Главный патриотический» стартует на Поклонной горе

26 апреля Музей Победы при поддержке правительства Москвы запустит третий сезон проекта семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Он приурочен к 80-летию Победы. Каждые выходные до 12 октября с 11:00 до 19:00 мемориальный комплекс на Поклонной горе будет превращаться в музей под открытым небом, где все желающие смогут прикоснуться к истории страны и погрузиться в историческую атмосферу 1940-х годов.

«В прошлом сезоне проекта Парк Победы посетили около 700 тыс. человек, свыше 100 тыс. гостей стали участниками исторического квеста. В этом году мы постарались сделать проект еще интереснее: увеличилось количество площадок, участников ждут обновленный квест и впервые локации с многочисленной техникой военных лет», — подчеркнул руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин.

В год 80-летия Победы на территории мемориального комплекса на Поклонной горе будут работать 80 тематических интерактивных площадок, на которых проведут мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления. Гостей парка ждут мастер-классы «Что у солдата в вещмешке?», «Письмо защитнику Отечества», интерактивные локации «Военные регулировщики» и «Военная разведка», фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Посетители парка смогут попробовать свои силы на площадке «Курс молодого бойца», научиться навыкам ориентирования и установки армейской палатки на «Зарнице», отчеканить памятную монету на «Площади мастеров». Каждые выходные в течение дня будут стартовать бесплатные пешие и автобусные экскурсии по Парку Победы в сопровождении экскурсовода Музея Победы. Участие в подготовке программ выходного дня принимают Росгвардия, МВД, ДОСААФ, Всероссийский студенческий корпус спасателей, исполнители проекта «Главные детские песни», музыкальный театр «На Поклонке», детские коллективы Москвы и другие.

Визитной карточкой проекта станет квест «Вперед к Победе». Впервые в этом году игра для всей семьи пройдет по шести уникальным маршрутам на всей территории Парка Победы. Участники квеста смогут получить «Красноармейскую книжку», выполнить 20 заданий, собрать штампы-«звездочки» и выиграть памятные призы — монету, посвященную 80-летию Победы, пилотку красноармейца, фронтовой обед, билет в Музей Победы и сертификат на посещение уникальной экспозиции Музея Победы «Битва за Москву. Первая Победа!».

Также в этом сезоне впервые для участников квеста откроет свои двери музей «Г.О.Р.А.». Все желающие смогут бесплатно посетить музей при предъявлении «красноармейской книжки». Здесь подготовили девять тематических локаций, участники увидят более 400 образцов военной техники и смогут побывать в блиндаже и окопах, почувствовать себя красноармейцем в вагоне-теплушке или пилотом легендарного самолета Ли-2.

В эти выходные на «Фронтовой агитбригаде» и главной сцене музея «Г.О.Р.А.» выступят творческие коллективы ГБУК «Москонцерт», радио «Гордость», детские коллективы «Домисолька» и «Непоседы» и другие. 26 апреля состоится премьерный показ коллекции российского дизайнера Натальи Нафталиевой «Весна 45-го. 80 лет Победы».

Программа будет еженедельно обновляться на странице проекта «Парк Победы. Главный патриотический»: https://victorymuseum.ru/projects/park-pobedy/.