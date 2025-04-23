Владимирский губернатор Авдеев: число пострадавших от детонации не изменилось

Число пострадавших в результате детонации боеприпасов в воинской части во Владимирской области не изменилось. Об этом 23 апреля сообщил губернатор Александр Авдеев.

Он рассказал, что посетил пункты временного размещения в Киржачском и Александровском районах, где находится 495 человек, в том числе 13 детей.

«Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что угрозы жизни пострадавших в настоящий момент нет.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов. По предварительной информации ведомства, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

В тот же день после информации о взрыве МЧС РФ объявило в Киржачском районе области режим чрезвычайной ситуации (ЧС).