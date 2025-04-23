На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
В отношении компании Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом говорится в картотеке Таганского суда Москвы.
Уточняется, что в суде зарегистрировано дело о совершении административного правонарушения. Оно предусматривает собой штраф до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
21 марта районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей. Его признали виновным в совершении преступления в соответствии с 2 ст. 13.41 КоАП РФ (««Нарушение порядка ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»).