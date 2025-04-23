Лауреаты премии «Вызов» организовали тур по России для популяризации науки

Российские ученые и лауреаты национальной премии «Вызов», которую вручают за уникальные исследования и изобретения, отправились в турне по территории России, чтобы поделиться передовыми разработками в научной сфере. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что новый формат— научное роуд-шоу — придумали организаторы премии «Вызов». Тур по стране создан для рассказа о передовых разработках студентам ведущих региональных вузов.

«У научного «Оскара» два основных критерия. Во-первых, разработка должна будет изменить жизнь человечества к лучшему, во-вторых, на ее внедрение уйдет не больше десяти лет», — сообщила корреспондент Наталия Оскерко.

На данный момент «прорывными» направлениями считаются энергетика и медицина. Так, например, доктор физико-математических наук, лауреат национальной премии в номинации «Ученый года» Валерий Тучин научился просвечивать человеческие ткани. С помощью специального раствора на коже можно увидеть аномалии кровообращения, действие лекарственных препаратов и меланому.

«Вот эти в данном случае полосочки — это клетки меланомы, которые мы сначала не видим, а потом, через 20 минут, уже начинаем различать. То есть у нас есть возможность уже после оптического просветления поверхностных тканей уже видеть, как формируются сосуды, которые питают эту опухоль», — пояснил Тучин.

Доктор физико-математических наук, лауреат национальной премии в номинации «Инженерное решение» Сергей Таскаев рассказал о создании установки для борнейтронозахватной терапии, которая уничтожает опухолевые клеток без вреда для здоровья пациента.

«Достаточно накопить в опухоли бор, затем облучить потоком нейтронов. Нейтроны сами найдут этот бор, он захватится ими, произойдет ядерная реакция с большим выделением именно в той клетке, которая содержала ядро бора, и эта клетка погибнет», — поделился он.

Кроме того, первые испытания проходят препараты по предотвращению рака и тромбоза. Так, ученый Леонид Ферштат синтезировал принципиально новые органические вещества на основе азотно-кислородных соединений, которые могут разрушать опухоль изнутри.

«Есть такой механизм апоптоза — программируемой гибели раковой клетки. Вещество попадает и запускает этот цикл непосредственно в раковой опухоли. У клеток включается программа, что им пора умирать, и таким образом опухоль у нас умирает», — объяснил Ферштат.

В настоящее время роуд-шоу «Вызов» прошло в Новосибирске и Санкт-Петербурге, далее встречи состоятся в Нижнем Новгороде и Саратове.

В декабре прошлого года в московском Манеже состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Мероприятие открылось приветствием президента России Владимира Путина. При этом лучших исследователей выбирали в пяти номинациях: четырех российских и одной международной. Победители в каждой категории получили 11 млн рублей. В 2024 году на конкурс поступило около 600 заявок, в том числе от кандидатов из 33 стран.