ФСБ показала кадры допроса выдворенного из РФ экс-сотрудника спецслужб Молдавии

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов в РФ) признавался бывшему агенту спецслужб Молдавии Дмитрию Руснаку, что шансов противостоять российской армии у Киева и всей Европы нет. Об этом Руснак рассказал на допросе, кадры которого 23 апреля предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Руснак на допросе рассказал, что при его разговоре с Будановым он говорил про свою позицию в отношении конфликта на Украине. По его словам, он считал, что шансов у Украины против России нет. Кроме того, Руснак заявил, что Буданов это понимал.

«Он говорит: «Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской армии», — привел экс-сотрудник спецслужб Молдавии слова Буданова.

Ранее в ФСБ сообщили, что Руснака, который приехал в Россию для сбора разведывательных данных, выдворили из страны. Отмечалось, что мужчина приехал в РФ в 2024 году с заданием, в рамках которого ему было необходимо собрать секретные сведения о планах руководства России в отношении Молдавии, представителей силовых и иных структур РФ, которые связаны с деятельностью в направлении страны экс-сотрудника спецслужб.