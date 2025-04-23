Уголовное дело возбудили после перестрелки в Дербенте

Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки в Дербенте, в ходе которой пострадал сотрудник полиции. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба СК РФ.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), — указано в Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В этот же день стало известно, что в Дербенте водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским и совершил наезд на одного из сотрудников правоохранительных органов.

Отмечалось, что когда полицейские попытались остановить злоумышленника на машине. Мужчина проигнорировал требования об остановке, сбил одного из сотрудников полиции, а после несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей.