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Зурабишвили рассказала пранкерам о критическом состоянии оппозиции без помощи США

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Фото: ТАСС/Кукуджанова Инна
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 23 апреля опубликовали пранк с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она рассказала о критическом состоянии оппозиции в стране после того, как США прекратило выделять им финансирование.

В рамках пранка, который проводился от имени иноагента Гарри Каспарова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Зурабишвили рассказала об основных сферах, в которые «необходимо вложить деньги для продолжения протестов».

«Первое — это СМИ в целом, но с особым акцентом на региональные СМИ. Это те, которым нужно меньше всего денег, потому что с небольшими суммами денег они могут сделать многое, они привыкли к этому, но в настоящее время у них нет даже этих небольших сумм. Они находятся в очень тяжелом положении. И центральные СМИ. Телеканалы оппозиции также находятся в критическом состоянии», — рассказал экс-президент Грузии.

Также Зурабишвили отметила, что проблемными сферами являются профсоюзы и неправительственные организации, которые занимались социальными вопросами и выборами. По ее словам, у последних всё же есть деньги, так как данная сфера более подготовлена.

«Они [деньги] в основном поступали из USAID (Агентство по международному развитию — Ред.) или некоторых европейских фондов. А европейцы были довольно медлительны. Они говорили, что переведут деньги из правительственных программ, которые были приостановлены в качестве санкций, и перенаправят их гражданскому обществу. Но этого не произошло до сих пор. Так что настал критический момент», — сообщила Зурабишвили.

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13 марта спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о причастности организаций, которые финансировал Евросоюз, к акциям протеста в 2024 году. Папуашвили также напомнил, что в конце прошлого года официальные лица ЕС не осудили действия митингующих, которые чуть не сожгли здание парламента, забрасывая его петардами и зажигательными смесями.

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