ВС РФ нанесли удары ФАБ-500 по району сосредоточения ВСУ на брянском направлении

Российские военнослужащие ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ-500) по району сосредоточения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на брянском направлении. Кадры боевой работы 23 апреля публикуют «Известия».

Авиаудар был нанесен по месту сосредоточения первой отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Ямполь.

В результате была уничтожена живая сила украинской армии, а также ликвидированы два грузовых автомобиля, несколько единиц автомобильной техники повышенной проходимости с пусковыми установками для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и два микроавтобуса.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.