Си Цзиньпин заявил о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок

Тарифные и торговые войны подрывают мировой экономический порядок. Об этом 23 апреля сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок», — приводит его слова агентство «Синьхуа».

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай готов работать с Азербайджаном для защиты международной системы, а также он готов совместно отстаивать международную справедливость и правосудие в мире.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия пошлин, введенных для ряда стран на 90 дней. Глава государства также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%. Позднее, 22 апреля, Трамп сообщил о том, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки.