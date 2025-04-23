В Совфеде сравнили ситуацию в Румынии с политическим землетрясением
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 23 апреля сравнил появление преемника румынского политика Кэлина Джорджеску в лице лидера партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона с политическим землетрясением.
«В Румынии накануне майских президентских выборов новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион», — написал Пушков в Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что на данный момент Симион лидирует среди всех кандидатов с 35% голосов.
15 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Румынии к участию в президентских выборах допустили Джордже Симиона.
Избирательный орган 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией. Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.