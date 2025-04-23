Росгвардейцы за ночь уничтожили 17 ударных украинских дронов в ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) росгвардейцы уничтожили 17 ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за одну ночь. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Военнослужащие и сотрудники группировки Росгвардии, выполняющие боевые задачи специальной военной операции в Донецкой Народной Республике, предотвратили атаку вражеских БПЛА на гражданские объекты и инфраструктуру», — указано в сообщении.
Уточняется, что росгвардейцы обнаружили дроны противника в небе двух муниципальных округов ДНР. Тогда же прицельным огнем из стрелкового оружия они поразили дроны ВСУ.
В этот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотников над регионом. Он также уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.