Угрозы жизни пострадавших при детонации боеприпасов во Владимирской области нет
Угрозы жизни пострадавших в результате детонации боеприпасов в воинской части во Владимирской области нет. Об этом 23 апреля сообщил губернатор Александр Авдеев.
«Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, Авдеев уточнил, что в пунктах временного размещения в Киржачском и Александровском районах находятся 495 человек, в том числе 13 детей.
Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы.