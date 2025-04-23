Захарова указала на русофобию в ФРГ из-за выдворения РФ с мероприятий к 80-летию Победы
МИД Германии, разработавший в отношении российских граждан ограничительные инструкции в рамках праздновании Дня Победы в республике, обнажил уродство русофобии и признаки неонацизма. Об этом 23 апреля «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — отметила она.
Ранее в этот день сообщалось, что власти Бранденбурга могут не допустить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, посвященному разгрому нацистской Германии.
Ранее, 5 апреля, Захарова заявила, что выдворение России и Белоруссии с торжественных мероприятий по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне в Германии является вопиющим оскорблением.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 марта призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории государствами Евросоюза (ЕС). По его словам, в некоторых странах ЕС уравнивают преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.