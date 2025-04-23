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Врач рассказала об опасностях для организма при лечебном голодании

Врач Михалева: голодание грозит развитием метаболического ацидоза
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Фото: Global Look Press/Jörg Horstmann
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Научные исследования не подтвердили пользу, которую способно принести лечебное голодание, но выявили, что оно способно нанести серьезный вред организму. Об этом 23 апреля сообщила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Она уточнила, что голодание может быть длительным или краткосрочным. В первом случае оно должно длиться не менее четырех суток, во втором — менее трех.

По ее словам, данная практика способна снизить массу тела примерно на 2–10% и улучшить показатели глюкозы и инсулина. Она отметила, что после завершения человеком голодания все метаболические показатели восстанавливались. А потерянный вес на две трети состоял из мышечной массы.

«Потеря мышечной массы (саркопения) может сопровождаться развитием остеопороза, саркопенического ожирения, инсулинорезистентности и других опасных для здоровья состояний. Проблема в том, что с 30 лет у человека и так происходит снижение мышечной массы. И после 50 лет восстановить ее практически невозможно», — заявила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Лечебное голодание также способно вызвать метаболический ацидоз или кетоз, поскольку организм начинает предпринимать попытки получить энергию из кетоновых клеток, которые являются токсичными и повреждают желудочно-кишечный тракт. По мнению специалиста, люди, находящиеся на голодании, именно из-за этого испытывают головные боли и впадают в апатию или депрессию.

Она уточнила, что такая практика не рекомендуется при наличии хронических заболеваний, потому что способна вызвать их обострение. Помимо этого, голодать нельзя детям и пожилым людям.

Михалева сообщила, что голодающие люди также могут получить тромбоэмболии глубоких вен из-за обезвоживания, даже если пить достаточно жидкости. Проблемы с водным балансом вызывает дефицит белка, который появляется как раз в связи с голоданием.

«Как правило, люди, которые голодают, стремятся провести детокс, то есть чистку организма. Однако этим они, наоборот, нарушают свое здоровье, так как длительное время не употребляют продукты с полезными веществами. Соответственно, их запасы быстро истощаются, что усиливает оксидативный стресс и повышает риск развития различных заболеваний», — отметила врач.

Она добавила, что используемые для очистки при голодании клизмы также не приносят пользы. Они вымывают из тела полезную микробиоту, а это повышает риск заболеваний кишечника.

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Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина 9 апреля рассказала «Известиям», что такое компульсивное переедание и как перестать «заедать» эмоции. Она сообщила, что компульсивное переедание характеризуется потреблением избыточного количества пищи без физического голода, преимущественно под влиянием эмоциональных факторов.

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