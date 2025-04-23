Врач рассказала об опасностях для организма при лечебном голодании
Научные исследования не подтвердили пользу, которую способно принести лечебное голодание, но выявили, что оно способно нанести серьезный вред организму. Об этом 23 апреля сообщила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
Она уточнила, что голодание может быть длительным или краткосрочным. В первом случае оно должно длиться не менее четырех суток, во втором — менее трех.
По ее словам, данная практика способна снизить массу тела примерно на 2–10% и улучшить показатели глюкозы и инсулина. Она отметила, что после завершения человеком голодания все метаболические показатели восстанавливались. А потерянный вес на две трети состоял из мышечной массы.
«Потеря мышечной массы (саркопения) может сопровождаться развитием остеопороза, саркопенического ожирения, инсулинорезистентности и других опасных для здоровья состояний. Проблема в том, что с 30 лет у человека и так происходит снижение мышечной массы. И после 50 лет восстановить ее практически невозможно», — заявила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Лечебное голодание также способно вызвать метаболический ацидоз или кетоз, поскольку организм начинает предпринимать попытки получить энергию из кетоновых клеток, которые являются токсичными и повреждают желудочно-кишечный тракт. По мнению специалиста, люди, находящиеся на голодании, именно из-за этого испытывают головные боли и впадают в апатию или депрессию.
Она уточнила, что такая практика не рекомендуется при наличии хронических заболеваний, потому что способна вызвать их обострение. Помимо этого, голодать нельзя детям и пожилым людям.
Михалева сообщила, что голодающие люди также могут получить тромбоэмболии глубоких вен из-за обезвоживания, даже если пить достаточно жидкости. Проблемы с водным балансом вызывает дефицит белка, который появляется как раз в связи с голоданием.
«Как правило, люди, которые голодают, стремятся провести детокс, то есть чистку организма. Однако этим они, наоборот, нарушают свое здоровье, так как длительное время не употребляют продукты с полезными веществами. Соответственно, их запасы быстро истощаются, что усиливает оксидативный стресс и повышает риск развития различных заболеваний», — отметила врач.
Она добавила, что используемые для очистки при голодании клизмы также не приносят пользы. Они вымывают из тела полезную микробиоту, а это повышает риск заболеваний кишечника.
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