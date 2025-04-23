Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы. Об этом 23 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове раздался взрыв <...> В Харькове прогремели еще два взрыва», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.

Всего телеканал сообщил о пяти взрывах, произошедших в городе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на тот момент объявляли воздушную тревогу. Сейчас тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

В этот же день телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Полтаве, Одессе и подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Тогда воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.