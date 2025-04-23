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В столице усиливают контроль за состоянием водоохранных зон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве водоохранные зоны проверяют на наличие аварийных деревьев. Об этом 23 апреля сообщает портал mos.ru.

В целях предотвращения возможных угроз, которые могут возникнуть в результате падения сухостойных и аварийных деревьев, инспекторы столичного Департамента природопользования в рамках профилактических мероприятий активно обследуют водоохранные зоны. Особенно сухостойные и аварийные деревья опасны для людей и для имущества в условиях неблагоприятной погоды.

Отмечается, что деревья, подлежащие санитарной вырубке, выявляются и передаются балансодержателям территорий для принятия необходимых мер по обеспечению безопасности. Соблюдение требований природоохранного законодательства постоянно контролируется.

При этом такие деревья определяются по наличию вылетных отверстий от насекомых, отслаивающейся или отсутствующей коре, а также по отсутствию мелких веточек. Деревья с углом наклона ствола более 45 градусов или пораженные болезнями считаются аварийными.

«В случае выявления фактов нарушения обязательных требований к содержанию зеленых насаждений будут применены меры административного воздействия. Ответственность за несоблюдение правил содержания зеленых насаждений предусмотрена ч. 2 ст. 4.17 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы и может повлечь наложение штрафа на должностных лиц до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 350 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 18 марта рассказал, что в текущем году специалисты проведут комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина. Деревья украсят, в частности, Калужскую площадь и площадь Гагарина.

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