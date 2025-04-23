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В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю после ее слов о Крыме

Депутат Ивлев призвал Каю Каллас учить историю после ее слов о Крыме
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев 22 апреля раскритиковал высказывание главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас после ее слов о непризнании российского статуса Крыма и призвал ее учить историю, а также восполнять пробелы в знаниях.

«Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы», — сказал Ивлев в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он напомнил, что в 1920 году именно Эстония первой признала СССР.

«Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы», — подчеркнул политик.

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Агентство Bloomberg 19 апреля сообщило, что Соединенные Штаты готовы признать Республику Крым российской территорией в соглашении по Украине.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 13 марта в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил, что Крым является основой геополитической силы РФ и символом ее военной истории.

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