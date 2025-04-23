Свыше 3 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в штате Нью-Джерси

В округе Оушен американского штата Нью-Джерси из-за лесного пожара площадью почти 3,5 тыс. га эвакуированы свыше 3 тыс. человек. Об этом 22 апреля сообщил телеканал ABC 6 со ссылкой на данные лесной пожарной службы штата.

«Бушующий лесной пожар в округе Оушен, Нью-Джерси, перекрыл шоссе Гарден-Стейт и вынудил тысячи жителей эвакуироваться во вторник вечером. <...> По данным лесной пожарной службы Нью-Джерси, около 3 тыс. жителей были эвакуированы», — говорится в материале телеканала.

По словам официальных лиц, около 1320 строений по-прежнему находятся под угрозой. Уточняется, что на данный момент возгорание локализовано на 10% территории. Пожар движется в северном направлении. Дополнительные обстоятельства устанавливаются, причина начала горения неизвестна.

Телеканал ABC7 8 марта сообщил, что в США в городе Саутгемптон власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начавшихся пожаров. Для ликвидации возгорания были задействованы воздушные силы национальной гвардии.