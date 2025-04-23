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Адвокат рассказала россиянам о штрафах за просроченный паспорт РФ за границей

Адвокат Духина: гражданам РФ с просроченным паспортом за границей грозит штраф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Граждане России, которые просрочили свой внутренний паспорт во время пребывания за границей, будут обязаны оплатить штраф. Об этом 23 апреля рассказала адвокат Екатерина Духина.

«Когда гражданин обращается с заявлением на смену паспорта, сотрудник МВД по имеющимся данным видит, что старый документ просрочен. Если нет смягчающих обстоятельств, он выписывает постановление о наложении штрафа от 2 до 3 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге от 3 до 5 тыс. рублей) и сразу же выдает его гражданину», — сказала Духина в беседе с «РИА Новости».

Она уточнила, что после получения постановления у гражданина есть два месяца на оплату штрафа. В противном случае он рискует столкнуться с удвоением суммы взыскания либо с назначением ему исправительных работ до 50 часов. При наличии отягчающих обстоятельств, добавила эксперт, возможен арест на срок до 15 суток.

Духина также отметила, что нельзя получить новый российский паспорт, находясь в другой стране. При этом процедура оформления заграничного паспорта становится намного сложнее при недействительном российском паспорте.

«Истекший загранпаспорт при неистекшем внутреннем можно получить за границей, подав [заявление] на новый. Если внутренний истек, процедура сложнее — подтверждение гражданства, справка о возвращении, получение внутреннего в РФ после оплаты штрафа. С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ — задача по сложности близкая к невозможной», — рассказала адвокат.

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В Главном управлении по вопросам миграции МВД России 29 марта перечислили действия в случае утери паспорта за границей. Так, гражданину следует обратиться в посольство РФ, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники. При этом заграничный паспорт будет отмечен МВД как недействительный со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.

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