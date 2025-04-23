Адвокат рассказала россиянам о штрафах за просроченный паспорт РФ за границей
Граждане России, которые просрочили свой внутренний паспорт во время пребывания за границей, будут обязаны оплатить штраф. Об этом 23 апреля рассказала адвокат Екатерина Духина.
«Когда гражданин обращается с заявлением на смену паспорта, сотрудник МВД по имеющимся данным видит, что старый документ просрочен. Если нет смягчающих обстоятельств, он выписывает постановление о наложении штрафа от 2 до 3 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге от 3 до 5 тыс. рублей) и сразу же выдает его гражданину», — сказала Духина в беседе с «РИА Новости».
Она уточнила, что после получения постановления у гражданина есть два месяца на оплату штрафа. В противном случае он рискует столкнуться с удвоением суммы взыскания либо с назначением ему исправительных работ до 50 часов. При наличии отягчающих обстоятельств, добавила эксперт, возможен арест на срок до 15 суток.
Духина также отметила, что нельзя получить новый российский паспорт, находясь в другой стране. При этом процедура оформления заграничного паспорта становится намного сложнее при недействительном российском паспорте.
«Истекший загранпаспорт при неистекшем внутреннем можно получить за границей, подав [заявление] на новый. Если внутренний истек, процедура сложнее — подтверждение гражданства, справка о возвращении, получение внутреннего в РФ после оплаты штрафа. С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ — задача по сложности близкая к невозможной», — рассказала адвокат.
В Главном управлении по вопросам миграции МВД России 29 марта перечислили действия в случае утери паспорта за границей. Так, гражданину следует обратиться в посольство РФ, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники. При этом заграничный паспорт будет отмечен МВД как недействительный со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.