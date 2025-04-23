Во Франции военные потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине
Во Франции сотни военных выступили с требованием раскрыть данные об участии страны в конфликте на Украине. Об этом 22 апреля сообщил в эфире радио Sud Radio глава ассоциации Place d'Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак.
Отмечается, что открытое письмо с соответствующим требованием было направлено главам обеих палат парламента Франции. Отставные французские военные, в том числе более двух десятков генералов, призвали раскрыть данные о нахождении на территории Украины служащих ВС Франции, а также обеспечить парламентское голосование по вопросу их дальнейшего нахождения там.
«Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d'Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — сказал он.
Французский политик Флориан Филиппо 7 апреля заявил, что французам необходимо мобилизоваться против возможной отправки войск на Украину. Также он напомнил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что первыми на Украину прибудут именно французские войска.