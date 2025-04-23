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На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства

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Фото: Пресс-служба БФ
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На Балтийском флоте (БФ) прошло учение по обеспечению безопасности судоходства, в ходе которого военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе БФ.

Уточняется, что тактические группы БФ вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в заданных районах Балтийского моря. Всего было задействовано порядка 20 боевых кораблей, среди которых корветы, тральщики, противолодочные, малые ракетные, десантные корабли, а также корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

Кроме того, в учениях приняли участие примерно 5 тыс. российских военнослужащих, более 10 самолетов и вертолетов, а также около 100 единиц техники.

Большое внимание обращали на отработку сопровождения и защиты гражданских морских судов, в том числе от БПЛА, подводных лодок и кораблей. Экипажи корветов «Сообразительный» и «Бойкий» нанесли артиллерийский удар по морской цели, имитирующей надводное судно противника.

Противолодочные вертолеты Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах, отрабатывали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника с выполнением учебного бомбометания, а моряки БФ тренировались оказывать помощь аварийным судам, ликвидировать возгорания, заделывать пробоины и буксировать поврежденные корабли в порты.

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В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) 22 апреля сообщили о том, что экипажи кораблей ТОФ завершили программу делового захода в порт Читтагонг и провели военно-морские учения совместно с Военно-морскими силами (ВМС) Республики Бангладеш.

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