FT узнала о готовности Киева пойти на уступки Трампу

Высокопоставленные чиновники Украины готовы принять идеи, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией, чтобы прийти к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 22 апреля сообщила газета Financial Times.

«Высокопоставленные украинские чиновники сообщили, что они готовы рассмотреть некоторые идеи, выдвинутые Трампом и его командой, не уточняя, какие именно», — говорится в материале издания.

По данным газеты, в числе предложений США — размещение на украинской территории европейского миротворческого контингента, а также некоторых отдельных военных сил, которые не входят в Североатлантический альянс (НАТО). Предполагается, что они будут работать совместно с РФ и Украиной и следить за соблюдением режима прекращения огня.

Официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс 22 апреля сообщила о том, что США стремятся к урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем и будут ждать результаты переговоров с Украиной, Великобританией и Францией в Лондоне 23 апреля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что РФ продолжает контакты с США по украинской проблематике по всем возможным каналам. При этом он добавил, что Москва не склонна загонять мирное урегулирование в жесткие временные рамки.