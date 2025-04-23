Целившийся в собаку мужчина выстрелил в девочку на юге Москвы
На юге Москвы мужчина выстрелил из травматического пистолета в 11-летнюю девочку, однако целился он при этом в собаку, которая принадлежала девочке. Об этом 22 апреля сообщил источник «Известий».
По его данным, инцидент произошел вечером на Луганской улице Царицынского района, когда девочка и ее мама вышли на прогулку, взяв с собой питомца.
«К ним подошел неизвестный и выстрелил девочке в кисть из травматического пистолета. При этом изначально мужчина хотел выстрелить в собаку», — сказал источник.
В результате произошедшего несовершеннолетняя получила ранение руки и была доставлена в медицинское учреждение. Злоумышленник на данный момент задержан.
Пресс-служба главного управления МВД России по Московской области 17 апреля сообщила о стрельбе на Октябрьском проспекте в Люберцах. Уточнялось, что конфликт произошел между водителем автомобиля и доставщиком еды. Один из них выстрелил в сторону оппонента, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся.