Синоптики спрогнозировали потепление до +27 градусов в Москве 23 апреля
Переменная облачность, местами кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 23 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, а ночью температура может упасть до +8.
Ожидается западный с переходом на северный ветер со скоростью 5–11 м/c.
Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 22 апреля, что экстремальная жара для апреля ожидается в Москве во вторник и в среду. По его словам, превышение климатической нормы составит 8–10 градусов, после чего начнется похолодание. Он добавил, что в температурных перепадах весной нет ничего сверхъестественного.