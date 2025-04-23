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Синоптики спрогнозировали потепление до +27 градусов в Москве 23 апреля

Гидрометцентр: в Москве 23 апреля ожидается потепление до +27 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 23 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем ожидается от +23 до +28 градусов, а ночью температура может упасть до +8.

Ожидается западный с переходом на северный ветер со скоростью 5–11 м/c.

Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал 22 апреля, что экстремальная жара для апреля ожидается в Москве во вторник и в среду. По его словам, превышение климатической нормы составит 8–10 градусов, после чего начнется похолодание. Он добавил, что в температурных перепадах весной нет ничего сверхъестественного.

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