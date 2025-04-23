Продажи жилья на первичном рынке Москвы просели на 20%
В новостройках Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» по итогам марта зафиксировано снижение количества сделок на 20,3% по квартирам и на 19,7% по апартаментам. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора департамента жилой недвижимости Ricci Евгений Сугробов.
«Снижение реализованной площади достигло 20,6 и 22,3% на квартиры и апартаменты соответственно. В сегменте «комфорт» в марте 2025 года было реализовано на 25,4% меньше квартир, чем в феврале. Апартаментов — на 14,1% меньше в абсолютном выражении», — сказал он.
В сегменте «бизнес» в марте 2025 года было реализовано на 17% меньше квартир, чем в феврале. Апартаментов — на 22% меньше в абсолютном выражении.
«Такое снижение сопровождалось повышением цен на новостройки. В Москве средневзвешенная цена в сегменте «комфорт» в марте выросла на 0,7%, а средний бюджет покупки — на 1,6%. В сегменте «бизнес» показатель вырос в марте на 1,2%, а средний бюджет — на 1,9%. Дополнительное влияние на ситуацию оказывает ожидание потенциальными покупателями снижения ключевой ставки. Более того, по-прежнему продолжает сдерживать спрос труднодоступная ипотека, по которой в I квартале 2025 года усложнились условия получения», — подчеркнул эксперт.
По его словам, важной тенденцией стало то, что покупатели всё чаще выбирают инструмент рассрочки, а платежеспособный спрос сместился в сегмент «премиум».
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