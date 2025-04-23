Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Одессе
В Одессе, Полтаве и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, сообщает во вторник, 22 апреля, украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прогремели взрывы. <...> Звуки взрывов в Полтаве. <...> В Херсоне прозвучали взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
В Министерстве обороны России информацию о взрывах не комментировали.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил 21 апреля о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Тогда в Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.