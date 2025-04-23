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Нефтяники просят налоговых льгот для «трудной» нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ассоциация «АссоНефть» направила свои предложения по мерам поддержки независимых нефтегазовых компаний (ННК), которые включают в себя 16 пунктов, в рабочую межведомственную группу при Минэнерго (документ в распоряжении «Известий»).

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В частности, бизнесмены предлагают законодательно закрепить понятие «ТрИЗ» и критерии месторождений, которые к ним относятся и ввести отдельный вид налогообложения для ТрИЗ, на примере налога на добавочный доход или понижающие коэффициенты для налога на добычу этих полезных ископаемых (НДПИ) и НДД. Кроме того, в ассоциации считают необходимым внести изменение в ст. 425 Налогового кодекса, установив пониженные ставки страховых взносов для компаний, ведущих разработку и добычу углеводородов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.

По словам гендиректора «АссоНефти» Елены Корзун, необходимо скорректировать законодательство, чтобы оно гибко реагировало на изменения в минерально-сырьевой базе, позволяло нефтяной промышленности России сохранять рентабельность, на длительную перспективу надежно снабжать экономику углеводородным сырьем, поддерживать конкурентоспособность и сохранять долю на мировом рынке.

Сегодня, по данным ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», трудноизвлекаемые запасы составляют 52% (16,1 млрд т нефти) от общероссийских, при этом в структуре добычи доля ТрИЗ — 32%.

В пресс-службе Минприроды сообщили «Известиям», что ведомство «совместно с компаниями, занимающимися добычей углеводородов, разрабатывает более развернутую классификацию ТрИЗ, которая может стать основой для выработки мер стимулирования в отношении разработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов».

«Рассматриваются все предложения, включая инициативы «АссоНефти», — отметили в министерстве.

В Минэнерго в свою очередь подчеркнули, что сегодня существует три основных направления поддержки разработки ТрИЗ: экономическое стимулирование геологоразведки (технологии поиска), внедрение новых более эффективных технологий разработки «трудных» месторождений и налоговые преференции для освоения таких запасов.

Гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-Медиа) Тамара Сафонова, напомнила, что согласно инерционному сценарию Энергостратегии России, добыча нефти без значительных инвестиций и сохранении нынешних трендов и тенденций к 2050 году может снизится с 516 млн т до 360 млн т.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сектор ТрИЗ: нефтяники просят новых налоговых льгот

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