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В новую версию дрон-детектора «Птицелов» добавили функцию перехвата видео с БПЛА

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Фото: Элтех-Юг
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В новую версию дрон-детектора «Птицелов-2» разработчики добавили функцию перехвата видео с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника. Это позволит российским бойцам отследить, откуда и куда летит вражеский беспилотник и, соответственно, более успешно противодействовать неприятелю. Детектор полностью собран из отечественных компонентов. В прошлом году его первая версия была принята на вооружение Минобороны РФ.

Эфирный план: создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта
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На вооружении ВС России есть подобные системы для перехвата видеосигнала с дронов, но они имеют гораздо большие габариты и являются стационарными. А «Птицелов-2» компактный — чуть больше всем привычного смартфона, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Надо широко внедрять и использовать эти решения, потому что они позволяют бороться с FPV-дронами противника. Но только до той поры, пока противник не найдет способ обхода и не перестроит работу своих беспилотников. Одним из них является переход на передачу сигналов с помощью оптоволокна, в этом случае невозможно поставить помехи и перехватить сигнал. Но системы противодействия надо максимально быстро внедрять в реальную жизнь, потому что пока противник раскачается, они успеют поработать», — отметил он.

Как объяснил «Известиям» ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев, дрон-детекторы с большой вероятностью решают проблему своевременного обнаружения беспилотников противника. К сожалению, 100% гарантии выявления дрона не существует.

«Главный плюс в этом устройстве — это возможность подключения телевизора с большим экраном. Так бойцы после перехвата видео могут по такой телекартинке рассмотреть детали местности и определить, где ориентировочно сейчас летит дрон, какая у него примерная задача, и могут попробовать отследить его оператора», — подытожил он.

Разработчики встроили в «Птицелов-2» декодер для инвертированного видеосигнала. Таким образом, даже зашифрованный видеопоток наши бойцы смогут взломать и увидеть картинку с БПЛА противника.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спрос на кадр: детектор БПЛА «Птицелов-2» может перехватить видео с вражеских дронов

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