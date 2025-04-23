Российские компании займутся добычей лития в Аргентине
Около 70 совместных российско-аргентинских проектов в области добычи природных ископаемых находятся на начальных этапах, сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской республики в РФ.
«Уже есть несколько российских компаний, которые открыли свои представительства в Аргентине и занимаются разработками природных ископаемых, в частности лития. Мы обратили внимание на то, что есть интерес в этой сфере», — сообщил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Проекты сконцентрированы в аргентинских провинциях Жужуй, Сальта, Катамарка и Сан-Хуан. С аргентинской стороны за ними стоят частные компании.
Вместе с Боливией и Чили Аргентина входит в так называемый литиевый треугольник, на территории которого сконцентрировано около 54% мировых запасов этого металла.
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Доходные ископаемые: российские компании займутся добычей лития в Аргентине