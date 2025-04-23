Япония раскрыла условия для возобновления диалога по мирному договору с Россией
В Японии намерены возобновить переговоры по мирному договору с Россией, как только позволит ситуация, сказали «Известиям» в посольстве этой страны в Москве.
«Мы обратили внимание на заявления руководства России, и мы намерены возобновить переговоры по мирному договору с нашим соседом, Россией, как только позволит ситуация», — сказали в диппредставительстве Токио в Москве.
Ранее формулировки по мирному договору были другими — речи о каких-либо обстоятельствах возобновления переговоров не шло. В официальных заявлениях власти всегда оговаривали только намерение вернуться к обсуждению заключения договора.
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С течением бремени: Япония меняет подход к заключению мирного договора с РФ