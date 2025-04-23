Главный продюсер шоу «60 минут» покинул пост после иска Трампа

Главный продюсер программы «60 минут» на CBS News Билл Оуэнс покинул пост после иска президента США Дональда Трампа на $20 млрд из-за интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис. Об этом 22 апреля сообщило издание The Hill.

«Мои приоритеты «60 минут» всегда были ясны. <...> За последние месяцы также стало ясно, что мне не позволят вести шоу так, как я всегда им руководил», — написал Оуэнс в записке сотрудникам, доступ к которой получило издание.

Он также пояснил, что принял решение уйти в отставку, чтобы шоу продолжило свое существование и могло двигаться вперед.

Трамп 14 апреля обвинил американский телеканал CBS News в манипулировании информацией и заявил, что подает иск в суд на программу «60 минут», чтобы в дальнейшем СМИ могли бы лишить прав на вещание.