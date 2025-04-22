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Названы лучшие рестораны страны 2025 года

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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
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Во вторник, 22 апреля, в Казани прошла торжественная церемония награждения WhereToEat Russia. Наград от национальной ресторанной премии удостоились лучшие рестораны страны. Кроме того, были названы победители в серии специальных номинаций.

Результаты премии по традиции формируются на основе оценок нескольких сотен ведущих экспертов страны из числа рестораторов, отельеров, поваров, сомелье, гастрономических журналистов. Номинанты определяются путем тайного голосования.

Лучшим рестораном страны стал Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург). Второе место досталось ресторану Olluco (Москва). На третьем месте расположился AVA (Москва). В десятке лучших проектов страны также оказались Savva (Москва), Frantsuza Bistro (Санкт-Петербург), Sage (Москва), Maya (Москва), Tunguska (Красноярск), Big Wine Freaks (Москва) и Padron (Москва).

Также были отмечены победители в специальных номинациях. Дмитрий Блинов (Duo Band, Санкт-Петербург) признан ресторатором года, а Никанор Вейра (Olluco, Москва) удостоился престижного звания «Шеф-повар года».

Шеф-кондитером года стал Стас Пауль (Duo Band, Санкт-Петербург), лучшим сомелье признали Марию Сюкрину (Oltremare, Москва), а официантом года — Александру Алексееву (Terra et Silva, Казань). Казанскому проекту More отдали звание «Бар года».

Кроме того, за вклад в развитие ресторанной индустрии страны специальной наградой был отмечен Алексей Горенский (Bellini Group, Красноярск).

WhereToEat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. В настоящий момент помимо Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке.

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Ресторатор, совладелица Saperavi Cafe и «Вай Мэ!» Хатуна Колбая 22 апреля рассказала «Известиям» о перспективах внедрения новых технологий. Так, автоматизированные линии приготовления бургеров, роботы-пиццайоло, дроны и «умные воки» становятся всё более распространенными в ресторанах, а такая роботизация позволяет ускорить процессы и снизить издержки, отметила эксперт. Вместе с тем искусственный интеллект (ИИ) способен предлагать новые кулинарные комбинации и прогнозировать тренды, добавила она.

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