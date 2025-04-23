В МИД России рассказали о привлечении США к расследованию преступлений ВСУ
Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Я думаю, что речь может идти о привлечении наблюдателей, суть работы которых бы заключалась в обеспечении прозрачности процесса расследования и прохождения судебных процедур. Потенциально возможно привлечение именно иностранных наблюдателей, которые могли бы участвовать в такого рода расследованиях. В том числе американских», — заявил дипломат.
Подавляющее большинство преступлений происходило на территории России. Это всё юрисдикция российского уголовного права, поэтому расследование и все остальные процедуры должны проходить на основе уголовного законодательства РФ, подчеркнул Мирошник.
С 2014 года СК РФ возбудил 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Большую часть уголовных дел расследуют по фактам обстрелов украинскими военными мирного населения и гражданских объектов.
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В ожидании наказаний: РФ готова привлечь США к расследованию преступлений украинцев