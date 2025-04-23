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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Министерстве обороны России 23 апреля сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили заслуги оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рядового Александра Ковалева, который в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по штурму укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе боя группа Ковалева попала в засаду, их атаковали два пулеметных расчета противника. Рядовой оперативно подготовил беспилотник и незамедлительно направил его в сторону позиций ВСУ. Оператор рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил сначала первую, а потом вторую точки противника.

Благодаря четким действиям Ковалева российские военнослужащие смогли продолжить наступательные действия и выбить украинских боевиков с важного опорного пункта.

Кроме того, в МО РФ сообщили о действиях гвардии младшего сержанта Владислава Кастрицкого, который командовал группой штурмовиков и выполнял задачу по взятию опорного пункта ВСУ.

Кастрицкий рассчитал действия штурмовиков, определил подчиненным скрытные пути подхода к позициям украинских боевиков с фланга и лично обозначил каждому военнослужащему выгодные огневые точки. После этого он во главе группы выдвинулся в направлении точки противника.

Гвардии младший сержант первым ворвался на опорный пункт ВСУ и, ведя прицельный огонь, уничтожил несколько боевиков. Благодаря его быстрым и уверенным действиям противник отступил, понеся большие потери, а его позиции были заняты российскими военнослужащими.

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В Минобороны РФ 22 апреля сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер (БТР) американского производства М113 и личный состав ВСУ на южнодонецком направлении СВО.

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