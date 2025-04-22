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Объявлены номинанты национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве 22 апреля состоялся торжественный Гала-ужин национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА», на котором были объявлены шорт-листы в номинациях и секретные ведущие мероприятия, а также дан старт зрительскому голосованию.

Так, ведущими станут Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, MIA BOYKA и Николай Басков. Среди гостей мероприятия были как номинанты и победители Премии МУЗ-ТВ прошлых лет, так и представители экспертного жюри — представители российской музыкальной индустрии, мэтры отечественного шоу-бизнеса и продюсеры.

В этом году в шорт-листы церемонии впервые попали группа Женя Трофимов и «Комната культуры», ZOLOTO, BEARWOLF и другие молодые артисты, которые только недавно начали свой путь, но уже стали одними из главных героев музыкальных чартов.

Стало известно, что в шорт-лист номинации «Лучшая cover-версия» попали кавер Султана Лагучева на песню Славы «Попутчица», а также кавер The Hatters на трек Агаты Кристи «Сказочная тайга». Кроме того, в этой номинации впервые за историю премии представлена песня, ставшая саундтреком к фильму (сериал «Амура») — кавер на композицию «Земля» группы «Маша и медведи» в исполнении Тоси Чайкиной и рок-группы «Три дня дождя».

Совместная работа Димы Билана и Мари Краймбрери It’s My Life» представлена сразу в четырех номинациях — «Лучшая песня», «Лучшее танцевальное видео», «Лучшая коллаборация» и «Лучшее видео». Одним из рекордсменов по количеству номинаций также стала Люся Чеботина — в этом году она обосновалась в шести номинациях и поборется за звание «Лучшей исполнительницы».

Помимо этого, работы с участием Басты попали в шорт-листы номинаций «Лучшее лирические видео», «Лучшая коллаборация» и дважды в номинацию «Лучшая cover-версия».

На Гала-ужине Премии МУЗ-ТВ выступил Сергей Лазарев, исполнивший песню «В самое сердце», а также Ваня Дмитриенко, который представил новинку — трек «Настоящая», Моя Мишель со свежим треком «Облака», который также представлен в номинации «Лучшее видео», и культовая рок-группа «Агата Кристи», исполнившая свои главные хиты.

Сразу после объявления шорт-листов в каждой номинации запускается второй этап экспертного голосования, и одновременно с ним стартует открытое зрительское голосование на сайте телеканала. Для определения победителей в каждой номинации Премии будут учитываться совокупные голоса экспертного жюри и зрителей.

Торжественная церемония вручения Премии МУЗ-ТВ победителям состоится 7 июня на ультрасовременной площадке Live Арена. Прямая трансляция масштабного шоу будет доступна в эфире телеканала МУЗ-ТВ.

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В Москве 10 апреля состоялось награждение номинантов музыкальной премии «Жара Music Awards». По итогам голосования артистом года стал Дима Билан, певцом года признали Егора Крида, а лучшей певицей назвали Анну Асти.

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