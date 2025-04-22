Россия пойдет на соглашение с Украиной, если она признает российские территории в юридическом порядке. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал во вторник, 22 апреля.

Ранее газета The New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника заявила о том, что Украина готова отказаться от 20% территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре, передает RT. При этом подчеркивалось, что Киев не собирается отдавать их России навсегда.

Чепа отметил, что Россия будет внимательно изучать, что означает признание территорий де-факто. Он подчеркнул, что российские власти интересуют только юридически закрепленные соглашения. При этом он допустил, что в озвученные 20% территорий могут войти все новые российские регионы.

«Неизвестно, считают ли они при этом Крым, но это почти четыре полные территории. В 20% как раз входят Донбасс, Запорожье и Херсонская область», — заключил парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

18 апреля агентство Bloomberg написало, что США могут признать Крым территорией России в ходе сделки об урегулировании на Украине между Киевом и Москвой. При этом отмечалось, что американская сторона пока не приняла окончательного решения.

17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ, передает НСН.

На следующий день заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил «Известиям», что слова спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который допустил признание не всех новых территорий РФ, можно прокомментировать фразой «торг здесь неуместен».