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МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Министерство иностранных дел Израиля удалило публикацию о соболезнованиях в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом 22 апреля сообщила газета The Jerusalem Post.

Уточняется, что сообщения были опубликованы на аккаунтах МИД Израиля в соцсетях Instagram, Facebook (обе платформы принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и X (бывший Twitter).

«МИД опубликовал краткие сообщения <...> со словами: «Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословением». Однако вскоре публикации были удалены, что вызвало удивление и привлекло внимание», — говорится в материале.

Бывший посол Израиля в Ватикане Рафаэль Шутц выразил мнение, что решение удалить публикации было ошибочным. По его словам, сторона «не должна вести такой счет после чьей-то смерти».

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Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Отмечается, что он скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. Он уточнил, что понтифик впал в кому, после чего случился необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.

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