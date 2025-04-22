Песков опроверг данные FT о предложении Путина по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 апреля прокомментировал публикацию газеты Financial Times о якобы предложении президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине по текущей линии фронта.
В материале издания утверждается, что российский лидер предложил это в разговоре со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — подчеркнул Песков в разговоре с «РИА Новости».
11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.