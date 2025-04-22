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В Госдуме высказались о последствиях нарушения мораториев на удары

Депутат ГД Чепа: нужно выстраивать контроль за соблюдением моратория на удары
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Международные последствия за нарушение моратория на ведение боевых действий должны быть прописаны заранее. Такое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал во вторник, 22 апреля.

«Когда месяц назад был 30-дневный мораторий на не обстрел энергетических объектов, то мораторий приняли, а условия контроля и действий в случае нарушения его никаких не было обозначено. Таким образом, это дало возможности Киеву более 100 раз нарушить этот мораторий», — сказал Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

Политик подчеркнул, что наказания за нарушения должны быть в первую очередь международными.

Действие сильных: Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля
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В Минобороны РФ ранее в этот же день сообщили, что ВСУ, нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике, их удары были отражены, передает RT. Кроме того, ночью ВСУ использовали 48 беспилотников самолетного типа. Один из них направили на территорию Крыма, сообщается на сайте kp.ru.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, сообщает 360.ru. Глава государства отметил, что соблюдение киевским режимом перемирия покажет, насколько искренне Киев стремится к мирному разрешению конфликта.

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