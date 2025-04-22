За день семеро жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ
На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день пострадали семеро мирных жителей, в том числе подросток. Об этом 22 апреля сообщил глава республики Денис Пушилин.
Мужчина 1957 года рождения получил травмы при детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища в Куйбышевском районе Донецка. У него зафиксированы ранения средней степени тяжести. Помимо этого, от детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Центрально-Городском районе Горловки раны средней тяжести получила женщина 1978 года рождения.
«В поселке Константинополь Великоновоселковского муниципального округа вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения различной степени тяжести получили женщины 1974 и 1956 г. р. (года рождения. — Ред.), мужчина 1948 г. р. и 1975 г. р., а также девочка-подросток 2011 г. р.», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Кроме того, по словам главы ДНР, в результате атак украинских боевиков была повреждена больница в Центрально-Городском районе Горловки.
По данным Пушилина, всего за день ВСУ совершили 10 атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных дронов.
Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя, который наткнулся на противопехотную мину, сброшенную боевиками ВСУ. Он уточнил, что мужчина получил тяжелое ранение и был госпитализирован, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.