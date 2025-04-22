Мужчина скончался после драки у бара на юге Москвы

В Москве полицейские задержали мужчину, который ударил оппонента возле бара на юге столицы, из-за чего тот скончался. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по городу сообщает во вторник, 22 апреля.

По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району задержали 29-летнего мужчину.

«По имеющимся данным, мужчина, находясь возле бара на улице Архитектора Щусева, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес 51-летнему гражданину два удара в область головы, от которых последний упал и на месте скончался», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Очевидцы произошедшего вызвали полицию и скорую помощь.

Задержанный и все материалы, собранные полицейскими, будут переданы в следственные органы.

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