Художник Никас Сафронов рассказал о создании портрета Трампа

Российский художник Никас Сафронов 22 апреля в беседе с «Известиями» поделился подробностями работы над портретом президента США Дональда Трампа. Он отметил, что полотно было вдохновлено попыткой покушения на политика во время предвыборной кампании.

По словам Сафронова, идею картины ему подсказала обложка журнала Time, где Трамп изображен среди охраны, поднимающий руку вверх «в знак стойкости». Художник подчеркнул, что его вдохновила решимость политика продолжать борьбу, несмотря на угрозу жизни, а также его позиция в поддержку свободы СМИ и стремление к миру.

«Человек, который хочет сделать Америку великой. Человек, который хочет мира во всем мире и пытается примирить страны», — отметил Сафронов.

Художник рассказал, что изобразил Трампа на фоне полуопущенного флага США и Статуи Свободы. Узнав, что президент родом из Нью-Йорка, он добавил на картину набережную и городской пейзаж.

Особое внимание автор уделил деталям — в том числе следу от крови на щеке политика, символизирующему момент покушения. Сафронов также отметил, что для него важно было выразить свою поддержку Трампа не только художественно, но и духовно.

Художник подчеркнул символизм портрета: кепка с лозунгом «Америка станет великой», жест руки, поднимающей флаг, и взгляд, устремленный в будущее. По его словам, эта работа имеет историческое значение.

«Я думаю, что этот исторический момент, изображенный мною, останется как знаковая картина как в Америке, так и во всем мире. Такие работы обычно бесценны», — заключил Сафронов.

Телеканал CNN ранее в этот день опубликовал портрет, который в марте президент России Владимир Путин подарилТрампу.

Ранее, 22 марта, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, который написал российский художник. Позднее американский посланник отдал картину самому президенту США.

В тот же день Сафронов заявил, что портрет, подаренный Путиным Трампу, является бесценным произведением искусства. По его словам, живописцы крайне редко дают комментарии в отношении своих работ и, как правило, не раскрывают личности тех, для кого картины были созданы.