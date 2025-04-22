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Европа заявила США о своей позиции по урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Франции Барро: ЕС назвал США «красные линии» по конфликту Украине
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Европейские державы на прошлой неделе уведомили США о своих «красных линиях» в контексте возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Единственная цель, которая нас беспокоит, — это защита интересов Франции и европейской безопасности. Именно по этой причине, когда США решают занять посредническую позицию, мы заставляем их услышать, каковы наши «красные линии», — передает слова Барро агентство Reuters.

Отвечая на вопрос о вероятности заключения мира уже на этой неделе, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп, Барро отметил, что «многое зависит от позиции России.

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Ранее, 21 апреля, газета The New York Post сообщила, что возможный мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание сил Европы в этой стране. Издание отметило, что такое развитие событий нужно, чтобы обеспечить достижение прекращения огня.

В тот же день Трамп сообщил о том, что последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Он уточнил, что в ближайшие три дня будут раскрыты все детали переговоров.

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