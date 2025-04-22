Европа заявила США о своей позиции по урегулированию конфликта на Украине

Европейские державы на прошлой неделе уведомили США о своих «красных линиях» в контексте возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Единственная цель, которая нас беспокоит, — это защита интересов Франции и европейской безопасности. Именно по этой причине, когда США решают занять посредническую позицию, мы заставляем их услышать, каковы наши «красные линии», — передает слова Барро агентство Reuters.

Отвечая на вопрос о вероятности заключения мира уже на этой неделе, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп, Барро отметил, что «многое зависит от позиции России.

Ранее, 21 апреля, газета The New York Post сообщила, что возможный мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание сил Европы в этой стране. Издание отметило, что такое развитие событий нужно, чтобы обеспечить достижение прекращения огня.

В тот же день Трамп сообщил о том, что последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Он уточнил, что в ближайшие три дня будут раскрыты все детали переговоров.