Минпромторг РФ исключил три страны из списка повышенных пошлин на косметику
Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из перечня стран, которые облагаются повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом 22 апреля сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ России.
«Список стран, попадающих под эту меру, также изменился: он расширился, но некоторые страны из перечня при этом исключили. Например, исключены Венгрия и Словакия, Республика Корея», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Уточняется, что в списке исключений повышенной таможенной пошлины находятся французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для губ. Кроме того, французские товары в категориях «духи», «туалетная вода» и «средства для волос» по новым правилам будут облагаться пошлиной не 35%, а 20%.
Такие изменения были внесены после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтения покупателей товаров данной категории.
«Список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с бизнес-сообществом. Это означает, что данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги», — заметили в пресс-службе ведомства.
3 марта «Известия» сообщили, что Минпромторг начал работу над сводом правил, которые будут применять к иностранным компаниям в случае их возвращения в РФ. Указывается, что пока чиновники только обсуждают идеи для этого документа. Тогда же в ведомстве сообщили, что вопрос отмены пошлин на товары из недружественных стран «будет зависеть в первую очередь от снятия санкций в отношении наших экспортеров». Отметив, что дискуссия вокруг отмены пошлин на отдельные группы товаров — преждевременна.