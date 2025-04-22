Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве и Подмосковье продлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Экономика
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения
Происшествия
В Херсонской области после атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два человека
Мир
Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ
Общество
В Австрии указали на провал санкционной политики ЕС
Мир
Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Мир
В Индии 27 человек погибли при нападении террористов
Мир
Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Происшествия
Космонавт Александр Полещук пострадал при ДТП с такси в Москве
Общество
В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
Общество
В Москве стартовала конференция для блогеров «Блогерконф 2025»
Общество
Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая
Мир
Путин и султан Омана выступили за полный вывод израильских войск из сектора Газа
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Мир
СМИ сообщили о пошлинах США свыше 3000% на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
Происшествия
На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
Общество
Журналист «Известий» выиграл приз Конкурса молодых журналистов-международников

Минпромторг РФ исключил три страны из списка повышенных пошлин на косметику

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из перечня стран, которые облагаются повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию. Об этом 22 апреля сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ России.

«Список стран, попадающих под эту меру, также изменился: он расширился, но некоторые страны из перечня при этом исключили. Например, исключены Венгрия и Словакия, Республика Корея», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что в списке исключений повышенной таможенной пошлины находятся французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для губ. Кроме того, французские товары в категориях «духи», «туалетная вода» и «средства для волос» по новым правилам будут облагаться пошлиной не 35%, а 20%.

Такие изменения были внесены после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтения покупателей товаров данной категории.

«Список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с бизнес-сообществом. Это означает, что данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги», — заметили в пресс-службе ведомства.

Правильным курсом: в РФ начали снижаться цены на импортную электронику
Стоит ли ждать уменьшения стоимости и других иностранных товаров из-за укрепления рубля

3 марта «Известия» сообщили, что Минпромторг начал работу над сводом правил, которые будут применять к иностранным компаниям в случае их возвращения в РФ. Указывается, что пока чиновники только обсуждают идеи для этого документа. Тогда же в ведомстве сообщили, что вопрос отмены пошлин на товары из недружественных стран «будет зависеть в первую очередь от снятия санкций в отношении наших экспортеров». Отметив, что дискуссия вокруг отмены пошлин на отдельные группы товаров — преждевременна.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025